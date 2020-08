A Nichelino sotto controllo lo 'stato di salute' degli alberi

Le piogge degli ultimi mesi hanno prodotto la caduta di diversi alberi a Nichelino ed allora l'Amminitrazione ha ordinato una serie di controlli fitostatici sulle alberate della città, in particolar modo quelle presenti in via Torricelli e davanti all'ingresso del cimitero.

L'intento è quello di evitare sorprese da un punto di vista statico di alberi e arbusti, visto che nel recente passato si sono manifestati episodi di fragilità sia a Nichelino che nelle vicinanze.

Per l’analisi, Palazzo Civico ha stanziato una somma attorno ai 1800 euro e sono pronti ulteriori investimenti, se sarà necessario.