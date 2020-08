Suzuki, la più giovane orchestra da camera d’Europa, si esibisce a Bardonecchia

Quarantaquattro giovani violinisti, violoncellisti e contrabbassisti, in età compresa tra i 9 ed i 16 anni, facenti parte dell’Orchestra Suzuki, la più giovane orchestra da camera d’Europa, espressione rappresentativa dell’Accademia Suzuki Talent Center di Torino, danno vita sabato 29 agosto al Palazzo delle Feste di piazza Valle Stretta, 1, al concerto “Cercando quel suono”, in memoria ed in onore di Ennio Morricone, genio musicale italiano recentemente scomparso, molto noto per aver orchestrato le colonne sonore di diversi film di successo.

L’Orchestra Suzuki, fondata nel 1977 e diretta per quarant’anni da Lee e Antonio Mosca, ha tenuto più di quattrocento concerti in Italia e all’estero, compiendo tournée in Ungheria, Irlanda, Svizzera, Francia, Giappone, Danimarca e Thailandia, da settembre 2018 è diretta dal violoncellista Marco Mosca, presidente dell’Accademia dal 2007 e prosecutore dell’instancabile attività educativa dei genitori a favore dei giovani.

“La musica che entra nella famiglia - dice Liviana Pittau, direttrice dell’Accademia Suzuki - ma soprattutto nel cuore di ogni bambino, ne sviluppa il carattere, le qualità ritmiche e coordinative, la memoria, la capacità di organizzarsi e di pianificare lo studio. Partecipando all’attività orchestrale il bambino vive un’esperienza di “comunità della musica”, i cui valori formeranno la sua personalità”.

L’ingresso al Palazzo delle Feste è gratuito, con prenotazione obbligatoria recandosi all’Ufficio del Turismo di piazza Alcide De Gasperi, 1/a e nel pieno rispetto delle norme volte a contenere il diffondersi del COVID-19.