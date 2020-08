Ancora maltempo su Torino e provincia: pioggia e grandine di prima mattina. Addirittura la neve al Sestriere [VIDEO]

E' stato un inizio di domenica complesso, dal punto di vista del maltempo, per Torino e provincia. Se gli esperti del meteo avevano previsto un inizio robusto di autunno, la conferma - dopo le precipitazioni di sabato - è arrivata intorno alle 8 di oggi.

Vento, pioggia e addirittura grandine sul capoluogo e il territorio che lo circonda, con disagi e qualche allagamento e addirittura le prime precipitazioni nevose. Alcuni fiocchi sono infatti caduti a Sestriere, in alta val di Susa, mentre situazioni di difficoltà per la pioggia si registrano in Comuni del Pinerolese come Piossasco e Cumiana.

Ora la situazione sembra in miglioramento.