Bloccate con l'auto in mezzo al bosco in piena notte, avventura per due 18enni torinesi

Una domenica sera all'insegna dell'avventura. E' quello che è capitato, ieri, a due 18enni di Torino arrivate nel Biellese, a Callabiana, per studiare in preparazione al test d'ingresso della facoltà di Medicina all'università di Torino. Alle 22,40 è giunta una richiesta di soccorso dalle due giovani, alla centrale operativa del 112. Dalla caserma di Biella partono due squadre dei Vigili del Fuoco che raggiungono la località, individuata con il Gps, con non poche traversie: strada Pettinengo Pianezze.

La serata delle due ragazze era iniziata con la cena in pizzeria a Biella. Poi, al momento del ritorno, a bordo della loro Fiat 500, giunte a Pettinengo hanno imboccato una strada sterrata e usufruita solo da trattori o fuoristrada. O da escursionisti. Dopo circa 2 chilometri l'auto però si è bloccata nel bel mezzo della notte e del buio, toccando sotto con l'ingranaggio del cambio. Si tratta della strada che conduce dal centro di Pettinengo a frazione Pianezze, più conosciuta come "Gava".

In un caso del genere, dove il cellulare non prende se non per la linea d'emergenza, in tanti si sarebbero fatti assalire dalla paura. Lo spirito di avventura e il carattere delle due torinesi ha prevalso attendendo l'arrivo dei soccorsi, circa 45 minuti dopo. Poi l'operazione non semplice di rimozione del mezzo e la risalita anche con l'ausilio del verricello. Dopo l'una finalmente sono tornate sulla strada asfaltata e ad attenderle i genitori di una di loro, avvertiti in tarda serata e direttamente giunti a Pettinengo, da Torino.

Tutto è finito per il meglio, l'auto non dovrebbe aver subito danni e le due 18enni stavano bene, anzi hanno ricevuto anche i complimenti dei Vigili del Fuoco per il loro comportamento, per il modo in cui hanno saputo gestire le emozioni. In effetti sono scese dalla Fiat 500 sorridendo e sdrammatizzando l'accaduto. Poi tutti a nanna.