Camera chiude alcuni giorni per preparare l'allestimento di una nuova mostra

Da oggi, lunedì 31 agosto, a mercoledì 16 settembre Camera resterà chiuso per preprare l'allestimento di una nuova mostra, che prenderà il via giovedì 17.

La rassegna "Paolo Ventura. Carousel" propone un percorso all’interno dell’eclettica carriera di Paolo Ventura (Milano, 1968), uno degli artisti italiani più riconosciuti e apprezzati in Italia e all’estero.



Le sale di Camera ospiteranno alcune delle opere più suggestive dei suoi ultimi quindici anni in un’assoluta commistione di linguaggi che comprende disegni, modellini, scenografie, maschere di cartapesta e costumi teatrali. Non si tratta di un percorso lineare né di una retrospettiva, quanto piuttosto di una messa in scena di tutti i temi ricorrenti della poetica di Paolo Ventura, fra i quali spiccano quello del doppio e della finzione.

La mostra, curata da Walter Guadagnini in collaborazione con Monica Poggi, sarà aperta al pubblico dal 17 settembre all'8 dicembre 2020. In occasione della mostra sarà pubblicato un volume edito da Silvana Editoriale che ripercorre le tappe salienti della ricerca dell’artista.