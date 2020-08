Tutto esaurito per gli eventi del festival della lettura di Ivrea

La grande invasione è un evento sempre molto atteso dalla città di Ivrea e tanto più significativo quest’anno, visto che il festival nasce dalla volontà di condividere tutti insieme un atto tradizionalmente solitario come quello della lettura. Per questo, dopo aver proposto nelle abituali date di inizio giugno il ciclo di lezioni online #aspettandoinvasione2020, gli organizzatori hanno iniziato a lavorare sul programma affinché il festival si potesse svolgere entro la fine dell’estate.

“La condizione perché questa edizione si potesse svolgere regolarmente era riuscire a fare tutto nella massima sicurezza: le norme che abbiamo adottato sono state addirittura più severe di quelle previste dal Ministero, eppure questo non ha frenato l’entusiasmo del pubblico che, accettando di buon grado le indicazioni del personale volontario al controllo accessi, ha continuato ad affluire nei luoghi del festival, sia quelli all’aperto sia al chiuso. Anche negli spazi in cui sono state allestite le cinque mostre, a cui si poteva accedere in gruppi ristretti, c’è stato sempre movimento”, commentano i curatori dell’evento Marco Cassini e Gianmario Pilo. “C’era un gran bisogno di riunirsi, senza contare che a causa del lockdown molti autori, tra cui gli esordienti, non hanno avuto modo di far conoscere il loro libro e anche per questo abbiamo voluto dare loro spazio”.

Tutto questo è stato possibile grazie all’impagabile sforzo da parte dello staff e dei volontari.

Soddisfatte della risposta del pubblico anche Lucia Panzieri e Silvia Trabalza, che a proposito della Piccola invasione, raccontano: “Non solo i piccoli lettori, ma anche gli insegnanti e i genitori hanno partecipato con interesse ai vari incontri, che infatti nonostante il meteo sfavorevole sono andati tutti esauriti. In particolare siamo contente della collaborazione avviata con Babelica e Matota Festival”.

In questa annata particolare un grazie va ai partner e sponsor che hanno reso possibile, con il loro importante contributo, l’edizione 2020: la Città di Ivrea e la Regione Piemonte, Intesa Sanpaolo e Fondazione Compagnia di SanPaolo, AEG Cooperativa, Azimut, Icas, Scuola Holden, YogiTea, Carmomech, Aircom, Progind, Matrix Mechatronics, Core Informatica, Osai, Message, Sirio Assicura, Dirivet.

L’appuntamento per la nona edizione della Grande invasione è tra nove mesi, dal 28 al 30 maggio 2021, naturalmente a Ivrea.