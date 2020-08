Artisti di strada al posto del mercato: così piazza Foroni si trasforma (magicamente) per una sera

Trenta performance di arte di strada a colorare per una sera uno dei cuori pulsanti di Barriera di Milano. Piazza Foroni (o Cerignola, come la corretta toponomastica insegna), sede del tradizionale mercato diurno, sabato 12 settembre diventerà il palcoscenico ideale di "PoetInFieri", happening collettivo di musica, teatro, danza e poesia inserito all'interno della seconda edizione del festival Poetrification_urbanismo inverso.

Organizzata dall'associazione culturale Neutopia, la manifestazione si svolgerà nel weekend dall'11 al 13 dentro e attorno al nuovo circolo culturale e co-working "La scimmia in tasca", in via Montanaro 16. L'intento principale è di risvegliare il desiderio di bellezza e creatività, dopo l'esperienza drammatica della pandemia, in una zona periferica del territorio urbano, lontana dai principali centri aggregativi ma ricca di un'intrinseca vitalità aperta allo scambio e alla condivisione.

Lanciata a metà estate, la open call per "PoetInFieri" - a titolo completamente gratuito - scade oggi. "Agli artisti partecipanti - spiegano nel bando gli organizzatori, Davide Galipò, scrittore, e il marionettista Rasid Nikolic, meglio noto per le strade di Torino, e non solo, come The Gipsy Marionettist - verrà data l'opportunità di proporre un atto volontario e consapevole al pubblico, una performance sperimentale costruita appositamente per questo spazio o ripensata per l'occasione".

Ciascuno avrà a disposizione un quadrato tracciato sull'asfalto di 3 metri per 3, in modo da garantire la distanza tra sé, i colleghi attorno e i passanti, che potranno accedere all'area liberamente e sostare di fronte a un'installazione o esibizione per poi passare alla successiva, seguendo un percorso "di visita" partecipativo ed emozionale. Un'esperienza liberatoria in progress dove la parola d'ordine è "osare", ispirata al festoso "sovvertimento" dell'ordine costituito che nei tempi antichi caratterizzava il Carnevale, unico momento dell'anno in cui era concesso impazzire (semen in anno licet insanire, recitavano i latini).

"Un evento fuori dall'ordinario - conferma Galipò - per trasformare il quotidiano in un'esperienza eccezionale, attirando i residenti del quartiere a vivere liberamente uno spazio scenico non comune".

L'ultimo incontro organizzativo tra tutti i performer partecipanti si terrà giovedì 3 settembre alle 21.30 in piazza Forini. Mentre il 12 il "mercato di performance" avrà inizio attorno alle 21, per proseguire fino alle 23 circa.