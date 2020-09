Donna picchiata e insultata per tutta la mattina: arrestato il fidanzato

Giovedì pomeriggio, poco prima delle 15, transitando in corso XI Febbraio gli agenti della Squadra Volante hanno sentito, tra un gruppo di persone che si erano fermate per prestarle aiuto, le urla di aiuto di una donna.

La giovane ai poliziotti si presenta in forte stato di agitazione e sanguinante dal naso. La donna racconta ai poliziotti di aver avuto una lite con il fidanzato generata dalla gelosia del compagno il quale nel frattempo si è allontanato. Già in passato c’erano stati comportamenti di gelosia, scatti d’ira, insulti e violenze da parte dell’uomo. In una circostanza, il fidanzato, sempre per gelosia, le aveva cancellato la rubrica telefonica.

Giovedì, la coppia decide di trascorrere la giornata insieme in una struttura alberghiera. Il fidanzato, fin da quando sono in auto insieme, si mostra nervoso e aggressivo verbalmente. All’interno dell’albergo, l’uomo dà seguito alla sua condotta minacciando la compagna con un paio di forbici e colpendola a calci e pugni. L’uomo, inoltre, le bagna completamente le scarpe in modo che la ragazza non possa allontanarsi. Tale è il trambusto che alla coppia viene anche chiesto di lasciare l’hotel. Questo, però, non impedisce che le violenze dell’uomo proseguano. Una volta in auto, infatti, la vittima viene più volte colpita a pugni al volto, ricevendo anche sputi. L’escalation di violenza termina solo quando la giovane, in corso XI febbraio scende dall’auto fermatasi e chiede aiuto ai passanti che la soccorrono.

Dopo il racconto dei fatti, la vittima indica poi agli agenti un indirizzo dove il compagno potrebbe aver trovato rifugio presso un amico. Grazie agli elementi raccolti, i poliziotti in breve tempo risalgono all’appartamento all’interno del quale trovano il reo, arrestandolo per lesioni personali aggravate e denunciandolo per violenza privata.

La vittima, trasportata in ospedale, per le contusioni multiple e la frattura del setto nasale è stata giudicata guaribile in 20 giorni.