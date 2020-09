Pedone travolto mentre attraversava la strada a Nichelino: 28enne in gravi condizioni

Brutto incidente nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 agosto, in via Torino a Nichelino, poco prima dell'incrocio con via Juvarra, in direzione di Vinovo.

Un uomo di 28 anni è stato ricoverato al Cto dopo essere stato travolto mentre attrraversava la strada. L'uomo è stato centrato dalla Fiat Panda guidata da un sessantenne, che si subito fermato a prestare i primi soccorsi, chiamando ad intervenire la Polizia locale e i sanitari del 118, prontamente arrivati sul luogo del sinistro.

Il 28enne non è fortunatamente in pericolo di vita ma le sue condizioni sono serie, avendo riportato numerose lesioni.