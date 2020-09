Un automobilista è morto questa mattina in seguito allo scontro tra due auto, un Up e una Citroen, sull'autostrada A5 in direzione Aosta, nella zona dell'uscita di Volpiano. Sull'incidente indaga la polizia stradale di Torino. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Un ferito, invece, si è registrato in un altro incidente, questa volta sulla tangenziale di Torino, all'altezza di Rivoli.