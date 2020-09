9 caffè speciali per una pausa gourmet

La pausa caffè è per molti un vero e proprio rito, che parte da una tazzina perfetta. Negli ultimi anni sono varie le caffetterie che hanno cominciato a proporre non solo il caffè tradizionale, ma anche ricette originali e particolari. Aiutano a rendere più piacevole la pausa caffè, ma anche a rinfrescarsi in estate o a riscaldarsi in inverno. Per la preparazione di qualsiasi ricetta di caffè gourmet conviene partire da una miscela eccezionale come una torrefazione Caffè Aiello artigianale. Solo così si ha la certezza di ottenere una tazzina, o una coppetta, ideale per una pausa gourmet.

I caffè estivi

Cosa c’è di meglio di una tazzina di caffè per darsi una sferzata di energia durante le calde giornate estive, soprattutto quando le si deve trascorrere in ufficio. Ma il caldo solitamente ci impedisce di gustare al meglio il classico espresso, bollente e in tazza riscaldata. Allora perché non considerare le versioni fredde, come ad esempio la classica granita al caffè alla siciliana. Da preparare con caffè di prima scelta, proprio come avviene con la crema di caffè fredda, quella però servita nei migliori bar della città: con vero caffè espresso di qualità e non con la polvere solubile. Un classico estivo è anche il caffè con ghiaccio: si versa la tazzina bollente in un bicchiere colmo di ghiaccio, mantenendo tutto l’aroma della bevanda. Shakerando il tutto si ottiene una piacevole schiuma, aggiungendo una spruzzata di latte di mandorla nello shaker si ottiene il cappuccino estivo.

I caffè invernali

I caffè speciali per l’inverno sono ovviamente più ricchi ed opulenti di quelli estivi. Alla bevanda si possono aggiungere liquori (forse è meglio limitarsi se si tratta di una pausa dall’ufficio), creme, panna o anche ingredienti particolarmente gustosi. Ormai un classico è il caffè al cioccolato: alla classica tazzina si aggiunge del cioccolato fondente grattugiato e si decora con un ciuffo di panna. Sempre più spesso nei bar servono anche gli ormai classici bicchierini, con caffè, panna, granella di nocciole o pistacchi, e crema o pasta aromatica. Alle nocciole per i più golosi, ma anche al caramello o alla vaniglia. Per una pausa invernale è perfetto anche il caffè all’arancia, che viene arricchito con scorze di buccia d’arancia fresche e scaglie di cioccolato. Se la pausa caffè avviene in una fredda serata invernale, o comunque non durante il lavoro, allora perché non arricchire la tazzina con un poco di crema di whisky, classica o al cioccolato? Il risultato di una miscela tanto semplice vi stupirà.

I caffè gourmet degli ultimi anni

Oltre ai caffè gourmet preparati aggiungendo creme, sciroppi e aromi, oggi sono varie le caffetterie che propongono questa bevanda in versione originale, così com’è, senza aggiungere altro. Ciò che cambia è il metodo di preparazione, come avviene ad esempio nel caffè preparato a freddo, lentamente e lasciando che la polvere sia bagnata a lungo, con acqua fredda, a volte addirittura ghiacciata. Il risultato, partendo da una buona miscela, è sorprendente, soprattutto per chi ha l’abitudine di bere sempre il classico espresso.