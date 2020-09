Lotto, il brand che coniuga sport e lifestyle

Tutti amano lo streetwear

I principali marchi di moda, sia brand di lusso che prodotti più da “massa”, stanno modificando le loro strategie per incorporare lo streetwear. In effetti, gli esperti del settore ritengono che lo streetwear continuerà a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Ciò includerà allo stesso modo sia i marchi di lusso che quelli del mercato di massa.

Lo streetwear era nato come una cultura di nicchia, distinguibile dalla stampa di loghi sulle magliette. Da quelle prime forme di streetwear ad oggi è passato davvero tanto tempo e le cose sono cambiate. Adesso lo streetwear è un motore primario nel settore della moda, adottato da tutti i sessi e che va dal lusso ai marchi dei centri commerciali.

Lotto, il brand italiano nato nel 1973 a Treviso è da sempre protagonista nel mondo del calcio. I prodotti Lotto sono caratterizzati da un prezzo accessibile, abbigliamento comodo e autenticità. Abbigliamento Lotto, le collezioni che propone il brand di volta in volta sono guidati da una motivazione molto diretta. Lotto incorpora di volta in volta tendenze e stili streetwear nell’offerta dei prodotti, ma l’origine del marchio - come si deduce da quanto riportato sopra - non è autenticamente legata al movimento streetwear.

La moda streetwear tra i brand di lusso

Già da qualche anno lo streetwear non è fatto solo per le strade, lo streetwear sta dominando il mondo della moda e si sta facendo conoscere anche nell'esclusivo mercato della moda di lusso. Chi avrebbe mai pensato di vedere felpe e scarpe da ginnastica dominare le passerelle della moda di lusso in tutto il mondo.

Lo streetwear si è trasformato in una delle tendenze della moda più popolari della storia.

In generale, i marchi streetwear di lusso più recenti non hanno dei chiari confini tra lo streetwear originale e la moda di lusso. Anche questi marchi sono guidati dall'autenticità ma operano ad un prezzo più alto e divergono dall'uniforme streetwear standard.

D’altra parte, i prezzi al dettaglio relativamente bassi offrono ai consumatori con diversi mezzi finanziari l'opportunità di acquistare, mentre l'elevata domanda del prodotto si inserisce nel mercato della rivendita, poiché il prodotto raggiunge il mercato secondario a prezzi gonfiati.

Le calzature sono il motore principale degli acquisti. Tra i consumatori le calzature sono il prodotto più acquistato, seguito dai top, comprese sia le magliette che le felpe con cappuccio. In netta minoranza l’acquisto degli accessori.





Lotto, abbigliamento e calzature

Il settore delle calzature è alimentato principalmente da grandi brand come Lotto e da molte etichette più piccole, sostenute da infinite collaborazioni ed un'estrema versatilità, dato che le scarpe possono essere indossate con tutti i tipi di abbigliamento e prezzi relativamente abbordabili a differenza dell'abbigliamento di lusso.

Gli esperti del settore sottolineano che felpe, magliette e calzature sono i prodotti più venduti. Tuttavia, quando si guarda specificamente ai marchi di streetwear di lusso, vengono acquistati soprattutto le sneakers, in maggioranza rispetto alle felpe con cappuccio e t-shirt. Le aziende come Lotto che introducono le scarpe da ginnastica nella loro offerta di prodotti possono soddisfare la domanda dei consumatori ed entrare in questo mercato.

La moda moderna si dirama in così tanti sottogeneri diversi e distintivi, può essere difficile distinguere le mode dai pilastri. Ma sembrerebbe che lo streetwear, o almeno la moda urbana più ampiamente definita, sia in realtà destinata a restare.

La moda streetwear non ha regole rigide, cambia e si evolve costantemente insieme alla società.





L’abbigliamento Lotto streetwear è attuale ed è molto amato dai giovani in quanto rispecchia fedelmente lo stile cardine della moda moderna e dei millennials.