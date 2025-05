La digitalizzazione delle aree interne protagoniste della tappa torinese di Smart Lifestyle [VIDEO]

La digitalizzazione delle aree interne al centro della tappa torinese di Smart Lifestyle, il format ideato da Alberto Mandrile, CEO e Founder Tecno World Group e Smart Designer che questa mattina ha avuto luogo preso la Casa delle Tecnologie Emergenti in Corso Unione Sovietica.

Ridurre il gap per rilanciare i territori più periferici, ma senza snaturarli. Una sfida per ripopolare le terre alte e per favorire uno sviluppo sostenibile. Un percorso da sviluppare attraverso l’innovazione, con soluzioni smart per migliorare i servizi.

L’evento ha visto i saluti della presidente del consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo e del presidente di CSI Piemonte Emilio Bolla. Saluto in video per l’assessore alla Montagna della Regione Piemonte Marco Gallo e del presidente della provincia di Cuneo Luca Robaldo. La mattinata è proseguita con il panel dal titolo “Aree interne 2.0: strategie e strumenti per il rilancio” con l’assessora alla Transizione Ecologica e Digitale di Torino Chiara Foglietta, il vicepresidente di Anci Piemonte Michele Pianetta, la vicepresidente della provincia di Biella Elisa Pollero e il presidente di Uncem Marco Bussone.

Ma innovazione e sostenibilità viaggiano, anche, su due ruote. E con questo leitmotiv che si è incentrato la seconda tavola rotonda di giornata con un confronto dal titolo “Pedalare il Futuro: mobilità, cicloturismo ed eventi per territori vivi”.

A dialogare su questo tema Giovanni Monge Roffarello, Ceo e Founder di Officine Mattio, Paolo Bruno, Ideatore della Granfondo Alpi del mare, Luca Pellegrino, Assessore alla Mobilità del Comune di Cuneo - Promotore Cuneo Bike Festival e Michela Giordano, Divulgatrice delle valli piemontesi.

Prima delle conclusioni ancora un momento di riflessione con le best practices innovative messe in atto nei piccoli comuni e in realtà aziendali del territorio. Come casi studio sono state portate le testimonianze di Agostino Bottano, sindaco di Villafranca Piemonte, Dario Falcone, vicesindaco di Elva, Bruno Sacchi, CFO e direttore di Joinfruit e Andrea Girard, assessore all’Innovazione del comune di Cuneo.

L’incontro è stato presentato e moderato da Federico Quaranta, conduttore radiofonico, televisivo e autore che porta avanti nel suo lavoro di divulgazione uno storytelling basato su terra, radici e futuro. I vari confronti hanno visto l'intervento dell’ideatore del format Alberto Mandrile. Nel video la sua intervista prima dell’inizio dell’evento.

