Per tutto il mese sport, musica, cinema e teatro in piazza Livio Bianco

L'associazione Sportidea Caleidos organizza, dal 7 settembre al 3 ottobre, la rassegna "Ritroviamoci in piazza Livio Bianco", nel quartiere di Mirafiori Nord, dove sorge la Chiesa del Redentore.

Il calendario prevede iniziative sportive o legate alla danza, concerti, spettacoli teatrali, momenti ludici e didattici per bambini e cinema all'aperto.

Un'iniziativa realizzata in collaborazione con varie realtà operanti sul territorio, il Tavolo tecnico Casa popolari e il Progetto Giovani, con il patrocinio della Circoscrizione 2.

In programma, tra i vari appuntamenti, un doppio spettacolo di magia, l'11 con Luca D'Avvero, il live "On Stage Rock Acustic Show" il 12, le proiezioni dei film "Come un gatto in tangenziale", "Dolittle" e "Dragon Trainer", laboratori e stage a cura del Centro Territoriale Faber e un concerto dei ragazzi che abitualmente si ritrovano per suonare al CentroDentro.