Venaria, tutti i candidati delle elezioni del 20-21 settembre

Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Il 20-21 settembre Venaria sarà una delle città del Piemonte che andrà al voto per la scelta del nuovo sindaco.

Ecco, di seguito, le coalizioni in campo, con tutti i candidati in pista. Saranno Rossana Schillaci (centrosinistra), Fabio Giulivi (centrodestra), Alessandro Brescia (Progetto Civico) e Gioacchino Roberto Barcellona (M5S) i quattro contendenti in corsa per la carica di sindaco.

ROSSANA SCHILLACI (CENTROSINISTRA) PD PSI – ITALIA VIVA EUROPA VERDE - DEMOS MODERATI VENARIA PUNTO E A CAPO VENARIA CORAGGIOSA Stefano Mistroni Valter D’Apice Claudio Piutti Maurizio detto Mauri Russo Lucia Moda Marianna Grasso Samantha Aquilino Simone Palazzo Stefano Pietro Giovanni Grillo Flavio detto Ivo dell’Amico Andrea Tilli Giacomo Bonsignore Alessandra Capuano Fabiana Buffo Giacomo Massa Sonia Tamara Bellotti Luciano Raimondi Luciano Albertin Irene Pellissero Gianfranco Bringhenti Franco Piazza Alessandra Casarella Martina Olivero Giada Frateschi Giulia Scribano Giuseppe Salvatore Luppino Piergiacomo Baroni Chiara detta Mastro Dimastromatteo Ennio Costa Daniele Di Stefano Gabriella Russo Maria Grazia Russotto Simonetta Borrello Anna Duca Maddalena Sgnaolin Alessandro Miceli Valeria Strazzeri Franco Celestino Antonio Rubiola Marco Barbieri Francesca Ferina Fosco Bartolini Maximilien Codo Valentina Valente Cataldo Ludovico Marinella Masoni Anna Maria Gattuso Lina Bernardi Roberto Sabin Sirbu Lorena Zanfretta Pamela D’Amore Vittorio Bettini Davide Savio Saygun Arif Atik Carlo Festa Franco Carlando Antonio Terrameo Maria detta Alberta Casarotto Nerina Nicosia Lia Mazzetti Darcea Venuti Rocco Concordia Giuseppe Di Donato Pietro Butera Laura Giulianati Mario Rino Totaro Elena Anna Carraro Pino De Candia Rosanna Tamma Calogera Di Gati Jacopo Accornero Roberto Lugli Lisa Medda Pasquale Fragale Fabrizio Troiani Umberto Calabrò Giampiero Bonanzinga Andrea Maccagno Walter Quaglia Vittorio Loli Antonio Tinozzi Clelia Lombardi Adolfo Cavallo Elena Maria Bolchino Michele Taranto Francesco Macaluso Aurora Di Vita Russo Marco Crema Nazario Fatone Piero Pignataro Giuseppe Ciampa Daniele Milani Enio Latina Marilena Bucci Antonio Pino Iorio Elena Pastrone Vincenzo Lo Piccolo Giovanni Scialò Carlo Cazzari Sergio Castagna Diego Sarullo Sara Bucchieri Michele Picucci Simone Scornavacca Maria Felicita Monfrino Cecilia Villani Gioacchino Verde Alessandra Innocenti Gelsomina Di Battista Alessio Stefanoni Vincenza De Lucia Pietro Castagna Florin Cristinel Stan Enrica Gallio Stefano Subbiani Norman Bardovino Dario Croci Gaetano Raimondi Antonio Trimani Frediano Noris Giorgio Bonucci Luca Sarli Raffaele Trudu Fabio Tumminello

GIOACCHINO ROBERTO BARCELLONA (MOVIMENTO 5 STELLE)

MOVIMENTO 5 STELLE IL BLOGDELLESTELLE.IT Caterina Terrizzi Davide De Santis Marco Montisanti Marinella Esposito Mario Faneschi Mauro Santolin Alberto Michele Mendietta Alessandro Delfino Antonio Prigitano Maurizio Crivello Lidia Sessa Giuseppa Costantino Gisella Sciarrone Pietro Nicola Restivo Serena Amorico Marta Piccolomini Anna Dorno Francesco Girelli

FABIO GIULIVI (CENTRODESTRA)

VENARIA RIPARTE FRATELLI D’ITALIA UNIONE DI CENTRO FORZA ITALIA BERLUSCONI PER VENARIA LEGA SALVINI PIEMONTE Andrea detto Magno Carlomagno Giuseppe Di Bella Barbara detta Dafne Virga Rosario Galifi Gianpaolo Cerrini Andrea Accorsi Giacomo Arancio Luigi detto Gigi Tinozzi Monica Federico Edoardo Baffigo Giuseppe Arlottta Pier Paolo Bella Mario Alio Mimmo Dellisanti Marco Scavone Gabriella Balma Bruno Bombardieri Laura Bello Orazio Lucio Fabio Ragusa Stefano Assormante Sergio Bertella Elisa Bruson Arianna Cerrelli Paolo Bastillo Alessandro Baldi Barbara Colosi Alice Cangi Maria Cultraro Danilo Belletti Riccardo Bertolone Andrea Dei Paolo Cinquanta Franco Cuzzilla Franco Blanc Francesca Biondolillo Maria Di Benedetto Francesco Cosentino Igidio D’Andrea Giorgio Boccaccio Giancarla Bracco Milena Difronzo Christine Angelique Eterno Mauro di Carlo Giuseppe Canale Marco Carmagnola Denis Gargano Giuseppe Ferrauto Giovanni Giarrizzo Gianluca Corio Domenica Chirico Guido Giulivi Alessandro Gianasso Federica Luisetto Pierluigi Falchero Luca Costantino Vincenzo Gobetti Valerio Grieco Donatella Miccichè Rachela Famà Manuela Duò Giuseppe detto Pino La Barbera Antonio Iaquinta Anna Morena Massimo Grosso Maria Silvana Grimaldi Diego Mannarelli Calogero Liotta Francesco Sarullo Cinzia Incardona Daria Lontrato Palmina Antonella detta Paola Marchese Denise Manca Pietro Luigi Summa Leze Kolaj Luca Mancini Ciprian Mihai Anna Rosa Marcomin Francesco Acquafredda Andrea Lauria Michelangelo Matteucci Ferdinando Minello Alexandra Mercante Rosario Dima Sarina Loggia Viviana Noro Elisa Nepote Fus Matteo Sciara Antonella Ipsa Maurizio Mennea Erika Paganelli Vighen Porcelli Giuseppe Tagliarina Rosa Maria Lombardo Nicolò Mulè Marco Palmieri Gaetano Sciandra Profeta Loredana Tavilla Santino Natale Francesca Scimeca Pamela Palumbo Marta Barbara Santolin Roberto Troilo Francesca Panella Silvia Rita Daniela Sconiamillo Marco Santagostino Michele Savignano Rosario Trovato Noris Troisi Davide Seidita Sandro Torchia Donatella Angela Spanu Chiara Turino Alessandra Gastaldi Fabrizio Tambuzzo Maria Silvia Tramontana Fabrizio Spaolonzi Marilena Tiozzo Paolo Valenta

ALESSANDRO BRESCIA (PROGETTO CIVICO)