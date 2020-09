La Loggia, nuovo alleato contro il Covid: al laboratorio Arpa fino a mille tamponi al giorno (FOTO e VIDEO)

Un nuovo alleato contro il Covid, alle porte di Torino. È il Centro regionale per la Biologia molecolare di Arpa Piemonte, che a pieno regime permetterà di processare 1000 tamponi al giorno, ma soprattutto procederà anche all'analisi degli ambienti, andando a caccia della presenza (e dalla difesa) dal Coronavirus.

Una corsa contro il tempo, per una struttura che dal 2015 era inutilizzata. "E invece è preziosa e ben posizionata rispetto alle infrastrutture, Torino e il resto del Piemonte. Siamo pronti tutti a fare la nostra parte", garantisce il sindaco di La Loggia, Domenico Romano.

"In Piemonte non avevamo laboratori e con le Molinette si facevano 300 tamponi al giorno - spiega l'assessore regionale Matteo Marnati - e l'idea è nata dalle criticità, mettendo in piedi in tempo di record l'unico laboratorio in grado di verificare la presenza di virus negli ambienti, ovvero acque reflue, filtri anti particolato e filtri dell'aria per esempio negli ospedali".

E mentre una struttura simile sta sorgendo a Novara, anche le Università hanno dato il loro contributo. "Siamo molto più preparati rispetto a febbraio e oggi il Piemonte è pronto ad affrontare un periodo caldo come la riapertura delle scuole e attendendo l'arrivo del vaccino, speriamo entro la prossima primavera". "Ma ci sono molti tipi di virus - aggiunge Marnati -, quindi un laboratorio di questo genere rappresenta un patrimonio per la Regione, punto di riferimento a livello nazionale, in senso più ampio".

All'interno del laboratorio ci saranno i robot, ma anche una squadra assunta apposta con giovani professionisti altamente specializzati. E macchinari "anche se oggi è complicato importare dall'estero, come dimostrano i recenti intoppi, visto che il Ministero ci ha equiparati ad aziende private mentre le strutture pubbliche di certo non comprano per speculare. Ma la situazione ora sembrerebbe sbloccata e quel che manca è in arrivo". E proprio i macchinari sono arrivati verso la fine dell'inaugurazione.





Al rilancio della struttura di La Loggia hanno contribuito Intesa Sanpaolo (si tratta di uno dei tre progetti principali in Piemonte nell'ambito del sostegno più ampio a livello nazionale) e Assicurazioni generali. "L'inaugurazione del Centro di Biologia Molecolare rientra tra i progetti che hanno beneficiato della donazione di 100 milioni di euro che Intesa Sanpaolo ha destinato alla sanità italiana - ha dichiarato Michele Coppola, responsabile Arte Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo -. Oggi vediamo i risultati di quell'intervento tempestivo. In Piemonte sono state individuate tre destinazioni. Oltre a questo, l’Istituto di Candiolo IRCCS per la realizzazione di un laboratorio per diagnostica e screening Covid-19 e l’Asl Torino 4 per l’acquisto di apparecchiature (tra cui una centrale di monitoraggio, 8 monitor di terapia intensiva, una TAC e 11 apparecchi di anestesia) destinate alle strutture di rianimazione dei presidi ospedalieri di Ivrea, Chivasso, Ciriè".