TOdays non rinuncia alla musica di fine estate e porta Andrea Laszlo De Simone in concerto

Dopo il grande successo delle prime due date nel mese di agosto, il cantautore Andrea Laszlo De Simone torna a esibirsi dal vivo nella sua Torino con l'opera sonora Immensità. Un evento speciale marchiato TOdays Festival presso il cortile di Combo (corso Regina Margherita 128), in programma giovedì 3 settembre alle ore 21 (sold out già 24 ore dopo l’annuncio).

Sarà un concerto immersivo, eseguito da un’orchestra mista tra synth, elettronica, cori, archi e fiati, in un intreccio di strumenti classici e moderni: una versione contemporanea della musica da camera, così come l’album omonimo - uscito l'8 novembre 2019 per 42Records - ripropone il concetto di suite.

Sul palco ben nove musicisti, senza riduzioni o tagli rispetto alla line up dello scorso tour, pur nel pieno rispetto delle attuali norme anti-Covid sul distanziamento.

Al centro del lavoro di De Simone, osannato dalla critica internazionale, la relazione fra l’individuale e l’universale, incisa in nove tracce e completata da un’opera visiva: un mediometraggio che ha riunito in un orizzonte narrativo suggestioni visive mutuate dalla fisica quantistica, dall’arte contemporanea e dal cinema.