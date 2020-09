A cosa serve un sito web, perché è fondamentale per il tuo business

Al giorno d’oggi, tutti (o quasi) hanno un sito web. Ma a cosa serve davvero un sito web? Ne abbiamo parlato con i ragazzi di evidenza.agency, che si occupano di realizzazione di siti web a Roma. Ecco cosa ci hanno raccontato. In un mondo digitalizzato e che sempre più richiede di scambiare informazioni in tempo reale anche a migliaia di chilometri di distanza, il sito web rappresenta un elemento cardine soprattutto per il tuo business. In particolare il web rappresenta un bacino d'utenza importantissimo nel quale la tua azienda può intercettare potenziali clienti. A conferma di tutto questo c'è una recente ricerca di mercato secondo la quale quasi 6 italiani su 10 con età compresa tra i 16 e i 74 anni, utilizzano quotidianamente internet per informarsi su prodotti, servizi ed effettuare acquisti. In particolare i motori di ricerca rappresentano il principale canale utilizzato dagli utenti per ottenere le informazioni di cui necessitano. Ovviamente per comparire tra i risultati di determinate ricerche effettuate sui principali motori come nel caso di Google, è necessario disporre di un sito web ben progettato e realizzato.

A cosa serve un sito web e perché è fondamentale per il tuo business: la brand identity

La tua azienda per sfruttare al meglio tutte le potenzialità del web deve disporre di un sito realizzato per accrescere la tua Brand identity. In pratica si tratta dell'immagini che la tua azienda fornisce agli utenti attraverso il sito. Disporre di un sito funzionale ed estremamente curato significa offrire ai tuoi utenti un'immagine di grande professionalità e serietà. Inoltre un sito web ti permette di interagire quotidianamente con le varie piattaforme social in maniera tale da poter enfatizzare tutte le potenzialità dei suoi servizi e dei tuoi prodotti. Un altro aspetto essenziale che dovrebbe indurti a prendere in considerazione l'opportunità di rivolgerti ad un agenzia per la realizzazione di un sito web è la sua capacità di essere sempre aggiornato. Infatti rispetto ad una classica brochure oppure ad un volantino, il sito web ti consente di rinfrescare i servizi e le news che offri ai tuoi clienti senza ulteriori esborsi economici che invece sarebbero necessario per nuovi volantini. Insomma il sito ti permette di aggiornare la tua offerta senza costi e soprattutto di effettuare il tutto con tempistiche e ferramente ridotte.

L’opportunità di fidelizzare il cliente

Un altro aspetto essenziale che permette di capire il perché il sito web sia fondamentale per il tuo business è relativo alla sua capacità di fidelizzare i clienti. Le opzioni in questo caso sono molteplici partendo da offerte promozionali fino ad arrivare alle classiche newsletter con cui mantieni informati i tuoi clienti rispetto alle novità del settore oppure ad un'offerta speciale valida per un lasso di tempo definito. A tutto questo c'è da aggiungere come il sito web aziendale può essere integrato con un sito di e-commerce attraverso il quale puoi proporre direttamente in vendita i tuoi prodotti e i tuoi servizi scegliendo di volta in volta la politica più adatta per quanto riguarda i prezzi. Puoi anche offrire ai tuoi clienti l'opportunità di scaricare alcuni documenti utili per far conoscere al meglio servizi e prodotti oppure documentazioni per il corretto utilizzo. Il sito web, insomma, diventa il tuo biglietto da visita on-line nonché l'interfaccia con cui i potenziali clienti si troveranno ad interagire: attraverso il sito potranno farsi un’idea piuttosto precisa della tua professionalità, della qualità che offri e di tanto altro. Insomma è importante non solo dotarti di un sito web ma anche e soprattutto affidarsi a professionisti del settore che sappiano realizzarlo e gestirlo in maniera corretta.