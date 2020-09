Arriva la “Luna di Sangue” e sarà l’eclissi totale più lunga del secolo

Nell’attraversare il cono d’ombra della Terra, la Luna non rifletterà direttamente la luce del Sole, ma si colorerà nei toni del rosso, da un arancione ruggine al rosso intenso. Per questo e altri motivi - che potete leggere in questo articolo de Il Bosone - viene chiamata “Luna di Sangue” (Blood Moon). L’evento, secondo gli scienziati, si ripeterà nel 2123.

Le sorprese non sono finite. In contemporanea, nella stessa notte, si verificherà anche una grande opposizione di Marte, che potrà essere osservato come non capitava dal 2003. Save the date, anzi the hour!