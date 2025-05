Lingotto Fiere, Lo Russo: "Con GL Events dialogo, ma non compriamo immobili"

"Ci sono - ha spiegato il primo cittadino - interlocuzioni in corso, abbiamo avuto diversi incontri con GL: tra le problematiche la necessità di lavori di adeguamento del centro fieristico".

Comune, Regione e Camera di Commercio fanno fronte unitario sul centro convegni di via Nizza 294, attualmente unico polo fieristico del capoluogo. "Noi - ha sottolineato Lo Russo - non siamo nelle condizioni giuridiche di poter fare acquisizioni immobiliari: nel 2022 abbiamo firmato il "Patto per Torino", che prevede dismissioni e lo stiamo rispettando. Gli altri enti non sono nelle nostre condizioni: lavoriamo quindi insieme per trovare una composizione".