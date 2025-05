Banca Finanza premia a Torino le migliori banche, il direttore Ghisolfi: "Sono il motore dello sviluppo" [VIDEO]

Nello storico Hotel Principi di Piemonte a Torino, il bimestrale Banca Finanza ha premiato le migliori banche italiane. Giunta alla terza edizione, la classifica è realizzata a partire dallo studio effettuato da Credit Data Research Italia - società di consulenza con venticinque anni di esperienza - che ha analizzato i bilanci del 2023 di 342 istituti di credito italiani. Le aree prese in considerazione sono state quelle di solidità, redditività e produttività, con classifiche divise per le dimensioni del gruppo o della banca.

A guidare la cerimonia il direttore di Banca Finanza, Beppe Ghisolfi, che ha introdotto i saluti istituzionali dell'eurodeputato Giovanni Crosetto - membro della Commissione per i problemi economici e monetari - dell'assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano, oltre al presidente di Iren Luca Dal Fabbro. A precedere le premiazioni, il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, ha rivolto il suo saluto ai partecipanti, analizzando la situazione bancaria e finanziaria italiana ed europea.

"Le banche prime classificate per produttività, solidità e redditività - ha spiegato Ghisolfi - sono premiate in questa cerimonia che facciamo a Torino, per noi è un onore ospitare le banche che vengono volentieri a ritirare il premio. Le banche - ricordiamolo sono il motore di sviluppo dell'economia nazionale. Saranno premiate le grandi banche, le medie e le piccole, cioè tutte quelle che sono riuscite a conquistare il podio nelle varie graduatorie".

"Oggi - ha commentato Tronzano - ho voluto rappresentare il riconoscimento e la riconoscenza che abbiamo nei confronti delle banche per il supporto che danno al sistema imprenditoriale. Certamente possiamo fare di più e meglio, stiamo dialogando con l'ABI per cercare di fare in modo che le nostre imprese, soprattutto quelle dell'automotive, abbiano più possibilità di avere credito. Certamente i dati sembrano smentire, come dice il presidente Patuelli, questo luogo comune. Sono convinto che all'interno di un dialogo congiunto tra ABI, Regione e imprese si arriverà a dare una soluzione adeguata. Dobbiamo comunque essere riconoscenti alle banche perché il loro lavoro è preziosissimo".

Prima dei premi alle banche, la Miss Eleonora Pedron ha consegnato due targhe speciali: la prima al presidente di ABI Antonio Patuelli, per "promuovere trasparenza, etica e innovazione", la seconda al vicepresidente ABI, amministratore delegato e direttore della Banca del Piemonte, Camillo Venesio, "per una carriera esemplare tra accademia e impresa, guidata da visione, rigore e impegno".

Poi, hanno ritirato il premio per i gruppi maggiori il Gruppo Mediolanum, prima nella superclassifica e nella produttività; Bper Banca per la redditività e Mediobanca per la solidità. Tra le banche grandi (con un attivo tra i 12.900 e i 52.000 milioni di euro), il primo gruppo è risultato essere Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking, mentre per solidità sono state premiate la Banca Credito Cooperativo di Roma e il Gruppo Cassa Centrale, con un indice di solidità del 100%.

"Gruppo Cassa Centrale Banca - ha commentato Livio Tomatis, membro del board di Cassa Centrale Banca e delegato del presidente Fracalossi - che raccoglie 65 banche di credito cooperativo, che spazia dal Trentino alla Sicilia, quest'anno ha ricevuto questo riconoscimento. Fin dall'inizio della sua costituzione si è migliorata in ogni parametro ma specialmente in quello della solidità per il quale saremo i primi in Europa. Ci ha fatto piacere questo riconoscimento che ritiro come delegato del presidente Giorgio Fracalossi".