Alla ginecologa Chiara Benedetto il premio Donna d'Eccellenza 2025 Aidda Piemonte Valle D'Aosta

E' Chiara Benedetto, professoressa emerita di Ginecologia e Ostetricia dell’Università di Torino e presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna e dell’Associazione Prevenzione Anoressia Torino, la vincitrice del premio Donna d'Eccellenza 2025 di Aidda Piemonte e Valle d’Aosta.

Ogni anno, la delegazione Aidda Piemonte Valle d’Aosta assegna il Premio Donna d’Eccellenza a donne che si sono distinte nel proprio ambito professionale contribuendo, con competenza e passione, a ridefinire il ruolo femminile nelle posizioni di responsabilità.

“Con competenza, umiltà, umanità, passione e visione, ha saputo essere guida, pioniera e fonte d’ispirazione per professionisti e pazienti. Attraverso il suo lavoro, ha curato corpi, elevato coscienze e lasciato un’impronta incancellabile nella medicina e nella società ed in più ha reso possibile un nuovo paradigma di cura: più consapevole e più vicino all’esperienza femminile” è scritto nelle motivazioni del premio che è stato conferito a Chiara Benedetto “per l’eccellenza, la dedizione e l’impatto straordinario con cui ha lavorato per la ginecologia e l’ostetricia, per la salute della donna a livello mondiale”.

“Il nostro intento è quello di valorizzare figure femminili che, con il loro esempio, rappresentano un nuovo role model capace di ispirare le generazioni future. Quest’anno, il premio è stato dedicato a un tema di straordinaria rilevanza: la medicina di genere. In quest’ottica, abbiamo voluto rendere omaggio alla professoressa Benedetto, che ha dedicato l’intera carriera allo studio e alla promozione di un approccio medico attento alle specificità di genere, contribuendo in modo significativo all’evoluzione della medicina contemporanea. Con questo riconoscimento, ribadiamo il nostro impegno a sostenere e diffondere una cultura della parità e della valorizzazione del merito femminile in ogni settore della società” racconta la presidente della Delegazione Piemonte VdA Valeria Panini, durante la consegna del riconoscimento, avvenuta ieri sera all'Hotel Principi di Piemonte, durante la 64esima Festa della Fondazione di Aidda, avvenuta nel 1961 proprio a Torino.

Durante la serata sono state inoltre consegnate le pergamene alle Premiate del 2025 per gli anniversari di vita Associativa (dai 10 anni ai 50 anni), a Diana Bracco (Delegazione Lombardia), presidente della Fondazione Bracco e presidente e amministratore delegato del Gruppo Bracco, Cavaliere del Lavoro e Cavaliere di Gran Croce, a Franca Audisio Rangoni (Delegazione Piemonte Valle d'Aosta), presidente di Dual Sanitaly SpA e Cavaliere del Lavoro dal 2014, Giancarla Maria Minelli (Delegazione Piemonte Valle d'Aosta), amministratore delegato nella Segmental Srl, e Anna Viale, già titolare dell’azienda Vernici Sampo’ e attualmente titolare con le tre figlie dell’Air b&b La Melagrana di Costigliole d’Asti (Delegazione Piemonte Valle d'Aosta).

“Il modo migliore per festeggiare il nostro anniversario è celebrare le donne che con il loro impegno, le loro competenze e la loro attenzione all'altro hanno saputo affermarsi nel proprio campo professionale e hanno dimostrato la necessità e l’indispensabilità del contributo del mondo femminile per conseguire un reale sviluppo della società caratterizzato da armonia e prosperità” conclude Antonella Giachetti, presidente nazionale Aidda.

Fondata nel 1961 a Torino, Aidda è da 64 anni il punto di riferimento per le donne con ruoli di responsabilità nella struttura economica italiana. Oggi oltre ad essere una importante rete di network non solo in Italia, ma anche a livello internazionale essendo affiliata a Fcem, svolge una interessante attività di formazione e informazione, promuove iniziative e importanti incontri su temi e criticità emergenti nella vita della società e delle imprese a cui seguono documenti conclusivi destinati alle autorità competenti in cui vengono messi in evidenza dal punto di vista femminile i suggerimenti e iniziative che vengono ritenute urgenti sulle problematicità che si riscontrano nella vita economica e sociale del Paese e conseguentemente nella vita delle imprese.