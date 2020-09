Saint Vincent ha scelto 'Il + bello d'Italia': si chiama Filippo Gualandi il vincitore del concorso. A sceglierlo è stata la giuria presieduta da Renata Rivella.

Gli altri premiati: Federico Pasqua di Torino 'Il + bello per la moda', Riccardo Bosio di Pinerolo come 'Uomo ideale', Jonathan Panzeri di Bergamo 'Il + bello per la tv', Angelo Pavone di Catania 'Il + bello per il cinema'.