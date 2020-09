Materne comunali al via con orario ridotto. A tutti verrà presa la temperatura

Il via il 14 settembre senza tempo pieno e con ingressi scaglionati, ma dal 21 si entra a regime con tutti i servizi confermati: dalla mensa alla nanna post-pranzo, dal pre e post scuola alle attività in palestra e negli spazi comuni, ovviamente sanificati a ogni passaggio. Sono queste le linee guida per le scuole Materne comunali decise ieri nella riunione dei presidenti delle commissioni scuola famiglia con i servizi educativi.

In questa riunione si è specificato che entro la prossima settimana ogni scuola contatterà le famiglie per entrare nel merito delle singole modalità organizzative (es: orari di ingresso/uscita scaglionati).

ENTRATE/USCITE E QUOTIDIANITA’

- Dal 14/09 al 18/09 orario massimo 8,30-14,30 (entrate e uscite verranno scaglionati, ogni scuola comunicherà nei prossimi giorni gli orari)

- Dal 21/09 al 25/09 orario massimo 8,30-16,30 (entrate e uscite verranno scaglionati, ogni scuola comunicherà nei prossimi giorni gli orari)

​- In entrambi i casi mantenere la distanza di sicurezza, sia adulti che bambini, anche fuori dalla scuola

- Il Pre scuola dalle 7,30 (gestito dalle nostre maestre) inizierà entro la fine di Settembre

- Il Post scuola fino alle 17,30 (gestito da cooperative esterne) inizierà appena faranno l’affidamento alle cooperative, si pensa entro fine Ottobre

- Il Pre e post verranno gestiti tenendo divise le sezioni, verrà chiesto ai genitori di richiedere il servizio solo se strettamente necessario e comunicando l’orario effettivo necessario ​ma anche il numero di giorni o periodo in cui si ha necessità del servizio in modo da calibrare il personale in base agli orari richiesti e ai numeri di bambini (es: se i genitori hanno bisogno del pre dalle 8 anziché dalle 7,30, si potrà calibrare in tal senso)

- La temperatura verrà presa a tutti all’ingresso della scuola

- Verrà fatto sottoscrivere alle famiglie un protocollo quale patto di responsabilità scuola/famiglia

- i bimbi possono essere accompagnati fino agli armadietti

- Pasto confermato con cucina fresca interna fin dal primo giorno, quindi

già dal 14/09

- Nanna confermata calibrando e organizzando i locali, cercando di continuare con le modalità degli anni scorsi

- I locali comuni (palestre, laboratori e aree gioco comuni) verranno sanificati ad ogni passaggio delle singole sezioni. Verranno quindi fatti dei calendari per organizzarne l’utilizzo e programmare la sanificazione.

- Il cortile verrà diviso, ove possibile, per sezioni. Gli spazi e i giochi comuni a tutte le sezioni verranno sanificati come al punto precedente

· Verrà incentivata l’attività all’esterno, nei cortili

FRATELLI E GEMELLI IN PIU’ CLASSI

· fratelli e gemelli rimarranno nelle sezioni di origine

· In caso di bimbo sintomatico/positivo, la sezione va in "osservazione" ma sarà l'ASL a dare a breve disposizioni sulla procedura da osservare (e quindi se ci dovrà essere o meno una quarantena). Questa situazione si limita solo ai contatti diretti (perciò bambini con bambini) e non a quelli indiretti (bambini con genitori/adulti). Pertanto in caso di fratelli di bimbi sintomatici/positivi in altre sezioni, solo il fratello verrà posto in osservazione e non tutta la classe. In caso di quarantena di una classe, i familiari dei bambini non sono sottoposti a quarantena.

· al momento di ingresso/uscita gli altri fratelli al di sotto dei 14 anni (frequentanti altre scuole) possono entrare col genitore per accompagnare il bambino ​(dai 6 ai 14 anni con obbligo di indossare la mascherina)

PERSONALE SCOLASTICO

· Le classi rimarranno le medesime con max 25 bimbi e le stesse 2 maestre supportate da un operatore scolastico ed eventuale personale di sostegno per le disabilità (gli adulti con mascherina)

· Tale personale sarà dedicato solo alla classe, ma le classi saranno abbinate a due a due ovvero: nel caso di assenza delle maestre di una sezione, una delle due maestre della sezione abbinata interverrà in supporto (la classe quindi rimarrà accorpata e non verrà più suddivisa e smistata nelle sltre sezioni come avveniva gli anni scorsi)

GESTIONE ASSENZE

· In caso di assenza per qualsiasi malattia di un bimbo la responsabilità è demandata al pediatra. Si stanno attendendo le linee guida dell’Asl nel dettaglio come comportarsi in tali situazioni ​(al momento non è richiesto certificato medico per il rientro)

AMBIENTAMENTO E RIAMBIENTAMENTO

- i genitori dei bimbi già frequentanti, se necessario, potranno rimanere il tempo necessario (calibrato sul singolo bimbo e concordato con le maestre) solo il primo giorno o i primi giorni. Intendono con riambientamento non tanto la presenza del genitore quanto l’orario ridotto fino alle 14,30 e la presenza e l’attenzione specifica delle maestre sui bimbi;