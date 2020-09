A Mao i grandi perché dell'arte contemporanea

In occasione della mostra NOVECENTO IN CORTILE. Omaggio ai grandi maestri della scultura contemporanea, la Fondazione Accorsi-Ometto, dal 10 settembre all’11 ottobre, dedica un mese all’arte contemporanea, proponendo una visita di approfondimento a cura delle storiche dell’arte del Museo.

Spesso le opere contemporanee sono di difficile lettura: suscitano emozioni, ripulsa o addirittura indifferenza, perché non si sa dare loro una corretta interpretazione.

Partendo da queste semplici domande:

Che cos’è l’arte contemporanea?

Quando comincia?

Quali sono le correnti che comportano una rottura con il passato e una diversa rappresentazione della realtà?

le storiche dell’arte della Fondazione Accorsi-Ometto prenderanno spunto dalle opere e dagli autori esposti in mostra per dare una chiave di lettura dei movimenti artistici più significativi e dei loro principali rappresentanti. Si parlerà di Marcel Duchamp e del dadaismo, dello spazialismo di Lucio Fontana e dei suoi famosi tagli, dell’astrattismo e dell’nouveau réalisme, del rapporto tra arte e paesaggio, per concludere con le installazioni e le sculture pubbliche.

QUANDO: dal 10 settembre all’11 ottobre, giovedì, venerdì, sabato e domenica, alle ore 17.

In caso di pioggia, la visita sarà sospesa