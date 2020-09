Erba alta al Monumentale, il Comune intensifica lo sfalcio al cimitero: saranno 10 tra marzo e ottobre

Più sfalci contro l’erba alta. E’ quanto ha comunicato l’assessore ai servizi cimiteriali Marco Giusta, a seguito dell’interpellanza del consigliere Raffaele Petrarulo circa le condizioni ritenute “vergognose” del cimitero Monumentale di Torino.

Una narrazione non condivisa dall’assessore ai Servizi Cimiteriali della Città di Torino Giusta, che spiega: “Il cimitero Monumentale ha sempre gestito con grande professionalità e umanità il servizio, senza alcun ritardo”. Se nuove assunzioni del personale sono in programma, l’accusa di lapidi gettate alla rinfusa ed erbacce ovunque viene rigettata al mittente: “Non vi sono lapidi gettate a terra, ma arredi provvisori in plastica che vengono collocati temporaneamente per consentire alle famiglie di recarsi sulla tomba del proprio caro già il giorno dopo il funerale”.

Uno dei problemi sollevati da Petraraulo riguarda l’erba alta, arrivata a sfiorare il metro in alcune zone. Giusta fa chiarezza: “Da contatto con AFC sono previsti 7 sfalci da marzo a ottobre: ne faremo 10 prima di Ognissanti”. Attualmente, al Monumentale, si combatte contro l’infestazione del sorgo rosso o asiatico, capace di crescere 20 centimetri al giorno. Ecco perché gli sforzi per aumentare i tagli e il diserbo.

Intanto il Comune ha reso noto che la gara di manutenzione ordinaria, della durata di due anni, prevede una spesa di 465.868 euro e comprende le forniture e i servizi del verde, delle piante e dell’erba. Ogni costo di intervento aggiuntivo di manutenzione straordinaria al monumentale è pari a 15.250 euro per il diserbo nell’area storica del cimitero e di 14.615 euro per l’esternalizzazione dei tagli di erba aggiuntivi.