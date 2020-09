La campanella gioca d'anticipo: ripartono le lezioni della Corrado Alvaro di via Balla [FOTO]

Come ogni anno, anche nel 2020, la scuola superiore di primo grado Corrado Alvaro di via Balla 27, a Torino, apre con una settimana di anticipo rispetto al calendario regionale. Un'abitudine, ma che quest'anno - vista la situazione - assume un significato davvero particolare. E che si è svolta in piena sicurezza: file ordinate, mascherine per tutti e punti in cui era possibile igienizzare le mani.



Una scelta portata avanti con determinazione dall'intero Consiglio di Istituto - l'organo scolastico che raduna rappresentanze dei genitori, dei docenti e del personale ATA - e dal dirigente scolastico, professor Luca Albana.

Le motivazioni sono molteplici e legate soprattutto a favorire le famiglie che da mesi hanno dovuto riorganizzare la vita dei ragazzi e quella lavorativa dei genitori.

"Ci siamo resi conto che le nuove regole di convivenza imposte dalla pandemia richiederanno tempi di adattamento" dichiara il presidente del Consiglio di Istituto Luca Giovanni Faccenda, genitore di due allievi dell'Istituto, "inoltre i ragazzi hanno bisogno di socialità e di certezze, due cose che la scuola può offrire loro".

La scuola Corrado Alvaro non ha avuto bisogno di grandi cambiamenti: le aule risultano idonee ad accogliere le classi semplicemente spostando gli armadi nei corridoi, i banchi singoli esistenti già consentono il distanziamento definito dalla norma mentre una trentina di banchi ministeriali sono stati richiesti per quei locali di uso saltuario in cui sono presenti attrezzature necessarie, come i laboratori.

La ripresa non sarà comunque facile viste le numerose e a volte interpretabili norme sanitarie, tra queste la necessità di assicurare le supplenze preferibilmente con personale della stessa sezione dei docenti mancanti per ridurre al minimo il numero dei contatti. La disponibilità dei docenti dell'Istituto, che nelle prime settimane dovranno coprire le ore del personale supplente non ancora indicato dagli Uffici competenti, è stata completa. Il dirigente ha voluto sottolineare questo aspetto, ricordando come per tutta l'estate si sia continuato a lavorare - docenti e Ata compresi - su più fronti per essere pronti per questo appuntamento.