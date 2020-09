Stazione “Torino Stura”, arrestato il pendolare dello spaccio

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Torino erano da un po’ sulle tracce del pusher senegalese che, arrivando in treno da fuori Torino, era solito scendere quasi tutte le mattine alla stazione ferroviaria Stura per accontentare i suoi clienti. L’abitudine era ormai tale che alcuni di loro non avevano nemmeno bisogno di contattarlo telefonicamente.

Lui, 30 anni, in Italia senza fissa dimora e senza un lavoro, era infatti regolare come un orologio quando si trattava dei suoi affari. Lo scorso venerdì mattina alcuni poliziotti della sezione Falchi della Squadra Mobile di Torino si sono fatti trovare al binario 9 e lo hanno visto nitidamente scendere da un treno proveniente dalla provincia di Cuneo mentre un gruppo di circa 15 persone lo attendeva sulla banchina. L’uomo si è spostato nel sottopasso per dare meno nell’occhio, seguito dai suoi clienti, e qui è stato colto in flagrante nella sua attività di spaccio.

Intuito che ci fosse anche un poliziotto nascosto poco distante, il cittadino senegalese ha tentato la fuga per sottrarsi all'arresto ma il resto della squadra “Contrasto al crimine diffuso” è intervenuto con una manovra a tenaglia, bloccandolo proprio mente cercava di disfarsi di un fazzoletto contenente diversi involucri di colore giallo e nero. Gli ovuli di cui ha tentato di disfarsi erano 78, contenenti circa 9 grammi di eroina e 4 di cocaina; ne aveva già venduti molti, visto che nelle sue tasche sono stati rinvenuti 240 euro, frutto delle vendite effettuate pochi istanti prima. Il pendolare dello spaccio, che risulta tra l’altro gravato da numerosi precedenti specifici, è stato così arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti.