Lavori sul cavalcavia di via Debouché a Nichelino: il cantiere durerà tre mesi

La fine dell'estate porta la ripresa delle attività lavorative. E anche la riapertura di molti cantieri. Nell’ambito dei lavori di riqualificazione Ativa delle strutture site lungo la tangenziale, anche il cavalcavia di via Debouché a Nichelino sarà interessato da lavori di riqualificazione a partire da oggi, lunedì 7 settembre.

Inevitabili i riflessi sulla viabilità ordinaria, dal momento che i cantieri non saranno di breve durata, ma andranno avanti (almeno) fino al 18 dicembre: le conseguenze più immediate saranno un restringimento della carreggiata, anche se comunque verrà garantita una corsia per senso di marcia.

Per evitare di rimanere imbottigliati, il consiglio è di percorrere altre strade per chi deve andare in direzione Vinovo.