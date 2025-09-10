Un nuovo attraversamento pedonale luminoso davanti al centro commerciale Lingotto

Un passo avanti per la sicurezza stradale in Circoscrizione 8. È stato realizzato un nuovo attraversamento pedonale luminoso di fronte al centro commerciale Lingotto di via Nizza, un intervento richiesto dal centro civico e portato a termine dall’amministrazione comunale.

L’opera si inserisce nel quadro dei lavori di manutenzione avviati la scorsa primavera, quando tra maggio e giugno erano stati rinnovati anche gli impianti di illuminazione dei lampioni (qui era stata presentata un'interpellanza dalla consigliera della Lega, Claudia Amadeo, con richiesta di "deviare" la luce verso strada e marciapiedi).

"Un intervento importante - spiega il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 8, Alberto Loi Carta -, perché migliora la visibilità e riduce il rischio di incidenti in un punto molto frequentato per via dei negozi e del cinema del centro commerciale. Senza dimenticare, dall'altro lato della strada, Green Pea ed Eataly".

All’appello manca soltanto il rifacimento della segnaletica orizzontale, che andrebbe a completare un’opera giudicata positiva e attesa dai residenti e dai frequentatori della zona.