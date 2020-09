Spacciavano droga e poi prestavano i soldi ottenuti con tassi usurai: 17 persone in manette [VIDEO]

L’indagine dei militari dell'Arma era partita dopo il suicidio di una persona che non riusciva a pagare debiti con tassi d’interesse pari al 94%. Gli inquirenti erano riusciti subito a identificare due usurai e, insieme a loro, una complessa attività criminale che coinvolgeva altri complici a loro collegati per lo spaccio di cocaina a Settimo Torinese, alcuni dei quali vicini a esponenti di una “locale” di ‘ndrangheta.



Le indagini hanno rivelato anche episodi di ricettazione e riciclaggio di auto di lusso destinate al mercato estero, come Finlandia, Francia e Ungheria. Nel corso di quasi 2 anni sono stati sequestrati oltre 1 chilo tra hashish, marijuana e cocaina, nonché 35000 euro in contanti e una pistola 7,65, poi risultata oggetto di furto.



"Le investigazioni hanno evidenziato - come ha dichiarato il comandante provinciale dei Carabinieri di Torino, Francesco Rizzo - una stretta interconnessione tra l'attività usuraria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti i proventi del mercato della droga vengono a volte reinvestiti per prestare denaro a tassi illeciti e, viceversa, i guadagni di usura utilizzati anche per l'acquisto di nuovo stupefacente".