Si impicca perché non può pagare i debiti: gli usurai chiedono i soldi al figlio dopo il funerale [VIDEO]

Egidio Calafiore, imprenditore di 69 anni di San Benigno Canavese, si è impiccato nella sua ditta di trasporti il 22 agosto 2018 perché non riusciva più a pagare i debiti agli usurai a cui aveva chiesto aiuto. I tassi fino al 94 per cento erano diventati insostenibili, soprattutto dopo la perdita di un appalto con una grossa catena di supermercati. Eppure un giorno prima la vittima, in preda allo sconforto, aveva trovato il coraggio di denunciare la situazione ai carabinieri di Volpiano, ma forse per paura di subire ritorsioni aveva deciso di togliersi la vita. Un gesto che non ha impietosito gli usurai, che qualche giorno dopo il funerale si sono recati dal figlio battendo cassa, costringendolo a cedere agli aguzzini l'intera tredicesima della moglie.

E' quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri di Torino, che stamattina hanno portato all'arresto di 17 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di concorso in usura, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo d’arma da fuoco, riciclaggio e traffico internazionale di autovetture rubate. "Non parliamo di grandi cifre - spiega il procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando - ma la vittima non potendo più chiedere prestiti alle banche perché debitore con Equitalia ha scelto di rivolgersi agli usurai. In casi simili diciamo sempre di denunciare, è vero che si firma un verbale ma é segreto e garantisce la riservatezza".

Il comandante provinciale dei carabinieri di Torino, Francesco Rizzo ha aggiunto che "le investigazioni hanno evidenziato una stretta interconnessione tra l'attività usuraria e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti i proventi del mercato della droga vengono a volte reinvestiti per prestare denaro a tassi illeciti e, viceversa, i guadagni di usura utilizzati anche per l'acquisto di nuovo stupefacente".