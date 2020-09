A Torino nasce la Cim4.0 Academy per la digitalizzazione delle imprese

Digitalizzare le piccole e medie imprese ma non solo: è questo l'obiettivo della Cim4.0 Academy, il programma di formazione voluto dal Competence Industry Manifacturing 4.0 di Torino, creato da Politecnico e Università in collaborazione con 23 grandi aziende tra cui Fca, Iren, Leonardo e ThalesAlenia Space. Il centro fa parte di una rete nazionale di altri otto Cim voluti e sostenuti dal Ministero per lo Sviluppo Economico.

Il percorso partirà il prossimo 2 ottobre e si rivolgerà a molteplici categorie: “Supporteremo le imprese - annuncia il presidente di Cim4.0 Luca Iuliano – a preparare specialisti della trasformazione digitale, tra cui manager, imprenditori e responsabili di area tecnica, attraverso corsi strutturati che serviranno anche a professionisti e lavoratori che intendono ricollocarsi nel mercato del lavoro e relazionarsi con le aziende”.

La formazione avrà una durata di 350 ore e prevederà una versione part time di due mesi e mezzo e una full time di cinque: “Il programma – spiegano la responsabile formazione Cristina Cibrario e la docente Giulia Marcocchia – è frutto del confronto con i due atenei, i partner, le associazioni delle imprese, la camera di commercio e l'unione industriale e ha l'obiettivo di colmare i gap tecnologici sviluppando competenze reali in grado di stimolare la competitività e la nascita di nuovi modelli di business per il territorio. La formula consisterà in un mix di pratica in aula e workshop specifici, con apprendimento sul campo attraverso lo sviluppo di un project work e accompagnamento personalizzato”.

La nuova accademia mette d'accordo anche il mondo della politica e quello accademico: “Non c'è competitività - commenta l'assessora regionale Elena Chiorino – senza formazione: in futuro dobbiamo lavorare con questa consapevolezza per valorizzare il sistema Piemonte, lo dobbiamo ai nostri giovani”. “Questo - aggiungono i rettori di Politecnico e Università Guido Saracco e Stefano Geuna – è il momento giusto per fare sistema e investire sulle conoscenze, ascoltando i bisogni della società, delle famiglie e dei giovani”.