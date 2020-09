Anche il grande Pelè omaggia Ronaldo: "Congratulazioni per ogni tuo passo in avanti"

"Pensavo che oggi avremmo festeggiato i 100 gol. Ma erano 101! Congratulazioni @Cristiano, per ogni passo avanti nel tuo viaggio!". E' il tweet pubblicato dal grande Pelè, sul proprio account ufficiale del social.

Il calciatore più famoso della storia si è congratulato con CR7 che ieri sera, grazie alla doppietta contro la Svezia nella Nations League, ha superato quota 100 gol con la maglia del Portogallo. A questo punto, Ronaldo punta ad agganciare, e magari a superare, l'iraniano Ali Daei che, con 109 reti, è il calciatore ad avere segnato più gol con la propria Nazionale nella storia del calcio.

Svezia-Portogallo di ieri è stata anche la sfida tra il neo bianconero Dejan Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Al termine della partita, intervistato da Tv4, CR7 ha avuto parole di elogio per il nuovo compagno. "Ha un grande potenziale ed è un ottimo giocatore - ha detto il portoghese - la Juve ha comprato un talento top. Mi piace molto e sono sicuro farà tanti gol. Non lo conoscevo molto bene, ma stavolta l'ho osservato e so che è stato preso un grande giocatore. Spero di poterci giocare e fare tanti gol insieme".

La risposta dell'ex giocatore del Parma non si è fatta attendere. "Cristiano dimostra a ogni partita di essere il migliore. Sono fortunato a poter giocare con lui nella Juve", ha detto. "Le sue parole per me sono pura benzina".