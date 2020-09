Movida selvaggia, esposto dei residenti di piazza Vittorio

Esposto contro la sindaca e il prefetto di Torino, Chiara Appendino e Claudio Palomba, per la movida nella centrale piazza Vittorio.

A firmarlo sono i residenti di via Pescatore, lungo Po Cadorna, via Bava e piazza Vittorio, che ipotizzano "l'omissione d'atti d'ufficio per il mancato o insufficiente controllo ambientale, igienico e sanitario", nonché per il mancato controllo dell'uso delle mascherine, in seguito alla pedonalizzazione dell'area nelle serate dei fine settimana dallo scorso 19 giugno. I residenti denunciano, in particolare la "privatizzazione delle pubbliche vie, trasformate in aree transennate la cui gestione dei flussi e della sicurezza - si legge in una nota - è di fatto affidata a personale privato, dipendente dei gestori dei locali".

L'esposto arriva dopo diverse segnalazioni da parte dei residenti e dopo che nel weekend del 30 agosto, proprio a causa della movida, i "mezzi di soccorso dei (sommozzatori) di Vigili del Fuoco, intervenuti per un caso di annegamento ai Murazzi, hanno dovuto fendere a fatica la folla".

"Qualcuno ha pensato alle vie di transito dei mezzi di soccorso? Perché si tollera tutto ciò ad esclusivo vantaggio di un gruppetto di locali della notte cui è permesso tutto il permissibile, mentre altri bar (diurni) vengono fatti chiudere per giorni a causa di una mascherina non indossata?", concludono i residenti.