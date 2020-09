Evasione alle Vallette, detenuta non rientra dal permesso premio

Evasione dal carcere della Vallette di Torino. Una detenuta trentenne, una straniera nomade, con fine pena prevista nel 2025, non ha fatto rientro in cella al termine della fruizione di un permesso premio di quattro giorni.

Verso le ore 13 di ieri, invece, un 19enne detenuto straniero discuteva in modo animato con il suo compagno di cella tanto che lo stava strangolando. L’Agente lì di servizio è immediatamente intervenuto per separarli e a sua volta veniva colpito al capo con un fornellino. L’Agente è stato accompagnato con urgenza al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maria Vittoria per le cure del caso e successivamente dimesso con sette giorni di prognosi. A renderlo noto è Leo Beneduci, segretario generale dell'Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma di Polizia Penitenziaria.

"Mai come in questo periodo viviamo un drammatico momento di completo stato di abbandono e la Polizia Penitenziaria si trova sempre più sola e in condizioni disumane a risolvere le criticità che si presentano nel quotidiano con grave penuria di personale senza strumenti e mezzi.

"Chiediamo ancora una volta che il ministro Bonafede dichiari lo stato si emergenza e convochi un tavolo per affrontare una volta per tutte i problemi più urgenti", conclude Beneduci.

“Come uomo delle Istituzioni mi sento particolarmente vicino alle Forze dell’Ordine – ha commentato il Consigliere Segretario Gianluca Gavazza - oggi purtroppo ho un motivo in più per esserlo, soprattutto nei confronti della Polizia penitenziaria. La mancata valorizzazione di chi opera per difendere la sicurezza di noi tutti implica delle conseguenze, mettendo in sofferenza l’intero “sistema sicurezza”.

"Superato lo stato di emergenza – conclude il consigliere della Lega - sarà necessaria una ristrutturazione dell’organizzazione dell’intero apparato, come la Lega anche a livello nazionale chiede da tempo: meno affollamento di detenuti e più Polizia penitenziaria per la sicurezza delle strutture”.