Comprare il primo orologio nella propria vita: quali sono gli elementi e i suggerimenti che un giovane uomo dovrebbe prendere in considerazione?

Quando un uomo inizia a crescere e a superare la fase dell'adolescenza sarà predisposto a prendersi cura di se stesso al di la dei consigli e dei suggerimenti dei propri genitori e della propria famiglia:ciò vuol dire che dovrà crearsi un proprio personale stile anche dal punto di vista dell’abbigliamento e degli accessori. Tra questi ultimi uno dei più importanti è sicuramente l'orologio:questo accessorio ha il potere, quando viene indossato da un uomo, di trasmettere autorevolezza, stile e anche virilità. Per un giovane ragazzo quindi il momento dell'acquisto del suo primo orologio è importante, perché magari fino a quel momento non lo ho mai scelto in prima persona, ma gli è stato regalato.

La scelta può non essere semplice tranne nel caso in cui non è una persona esperta e appassionata del settore ma da questo punto di vista il web può essere la chiave: per esempio nel blog Il Gentil Uomo ci sono tantissime informazioni, segreti e dritte sugli orologi e anche su tanto altro e cioè su outfit, rasatura e capelli.

Ma in questo breve articolo vogliamo andare qualche piccolo input che può essere utile nella scelta dell'orologio!

Importanza della misura e del movimento

Quando si sceglie un orologio bisogna chiaramente provarlo e verificare se ci si sente a proprio agio e da questo punto di vista sarà importante non sbagliare la misura. Non è una cosa scontata come sembra e va presa in considerazione e per non fare errori bisognerà analizzare la proporzione. Un uomo che ha un polso imponente dovrà scegliere un orologio con un grande quadrante, anche in considerazione del fatto che un quadrante piccolo in genere è più adatto ad essere indossato da una ragazza.

Chiaramente la grandezza non dovrà essere eccessiva: gli esperti infatti consigliano di non comprare un orologio che ha un quadrante che superi i 50 mm. Altro aspetto da verificare nell'orologio è il movimento:in genere i principali scelti sono quello meccanico e quello al quarzo.

Il primo prevede un movimento dei secondi liscio e lineare e lo si può trovare soprattutto negli orologi dei marchi più prestigiosi e costosi mentre il secondo propone un movimento più secco, chiamato tic tic, e che si attiva una volta al secondo.

La decisione di comprare un orologio con un movimento meccanico o al quarzo dipende da quanti si vogliono spendere e da come si utilizzerà e in quale occasioni si vorrà indossare questo importante accessorio.

Budget e design

Come accennavamo sopra bisogna anche valutare anche quanti soldi si vogliono spendere e quindi il budget che si ha a disposizione. Infatti è ovvio che ci sono sul mercato degli orologi di marchi prestigiosi ma che hanno dei prezzi non accessibili a tutti ma questo non deve assolutamente scoraggiare.

Molte persone magari spendono tanti soldi per un orologio, anche 1000 euro per esempio, con lo scopo di avere un cimelio ma si possono trovare anche dei modelli molto più economici e che sono funzionali e anche belli da vedere.

Non dimentichiamo che fino ai primi anni del 900 l'orologio era un bene di lusso prodotto con materiali preziosi e che quindi era solo alla portata di nobili e ricchi: con l'avvento degli orologi da polso tutto è cambiato e anche l’uomo di strada ha potuto sfoggiare questo bellissimo oggetto.