Alla Venaria Reale domenica appuntamento con la "Natura in movimento"

Natura in movimento è un festival di teatro, danza e performance che mette a confronto diverse modalità di valorizzazione di un luogo pubblico e di interazione tra lo spazio e i partecipanti, in un ambiente suggestivo e particolare come i Giardini della Reggia di Venaria.

Natura in movimento, nell’offrire al pubblico e ai visitatori spettacoli e performance nei suggestivi spazi dei giardini, rappresenta, per la Reggia e per gli artisti, una sfida ancora più alta e intrigante. Qui gli spazi diventano protagonisti assoluti della performance, intrinsecamente connessi alla creazione artistica; diventano essi stessi attori di una narrazione che al movimento dei corpi accompagna quello proprio della natura che cambia in funzione di chi guarda.

Giunto alla sua nona edizione Natura in movimento conferma le prerogative di una rassegna internazionale che offre differenti linguaggi coreografici e teatrali capaci di esaltare ed assorbire i diversi spazi scenici dei giardini della Reggia di Venaria. I Giardini si trasformano in un palcoscenico naturale, una cornice elegante e sontuosa in cui gli artisti dialogano con il luogo, l’architettura si arricchisce dell’elemento performativo e la creazione coreografica o l’installazione artistica si alimentano delle caratteristiche del luogo stesso.

Installazioni, performance, danza contemporanea e teatro irrompono in uno spazio fisico ma anche mentale, creando nuovi immaginari per il pubblico e suscitando nuove sensibilità in una fusione armoniosa tra la bellezza della natura e dell’arte, dell’antico con il contemporaneo e dell’uomo con l’universo.

NATURA IN MOVIMENTO è un progetto del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, organizzato e ideato dalla FONDAZIONE VIA MAESTRA in collaborazione con FONDAZIONE PIEMONTE DAL VIVO.