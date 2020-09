Bilancio positivo per la Scherma a Bardonecchia

Al campus, con sede logistica al Villaggio Olimpico e campo d’allenamento sulle pedane del Palazzetto dello Sport, hanno preso parte centoventi giovani schermitori e schermitrici provenienti da tutta Italia, suddivisi in due turni settimanali: il primo partecipato da Under 30 e il secondo dagli Under 14, impegnati in duplici sedute giornaliere d’allenamento, con riposo al mercoledì, giorno di riposo per passeggiate alla scoperta del territorio, dal Villaggio Olimpico, al Forte Bramafam a Campo Smith.

“Il Camp ha avuto un ottimo riscontro sia in termini di ospitalità ed idoneità delle strutture che sotto il profilo tecnico. Le due cose sono strettamente correlate in quanto un soggiorno gradevole con anche piacevoli momenti di svago è il supporto fondamentale ad una buona qualità dell'allenamento. L'allenamento stesso si rileva proficuo e soddisfacente quando la logistica e gli spazi sono idonei e confortevoli. A Bardonecchia così è stato sia per la parte tecnica, dove gli spazi disponibili nel palazzetto si sono rivelati ottimali, sia per la parte di preparazione atletica, molto importante in questa fase dell'anno di inizio attività, svolta nei campi esterni del Villaggio Olimpico grazie anche alle favorevoli condizioni metereologiche. Durante il primo turno erano presenti molti atleti di alto livello appartenenti alle nazionali giovanili ed assolute e tutti, da loro agli atleti più piccoli del secondo turno, si sono dichiarati molto soddisfatti sotto tutti gli aspetti. I numerosi tecnici presenti hanno potuto lavorare con lezioni individuali ed assalti guidati ed è stata disputata in entrambe i turni una simulazione di gara”.

Innovativa esperienza che, oltre a gratificare tutti coloro che hanno creduto da subito a questa novità, ha generato la legittima speranza che la scherma trovi a Bardonecchia una stabile sede per stage estivi ben organizzati dall’Accademia Marchesa e con l’ambiziosa speranza che la Conca venga scelta come sede di ritiri e stage dalla Federazione Italiana Scherma (F.I.S.) Ben augurante dunque, in prospettiva futura, la visita che Giorgio Scarso, presidente nazionale della FIS, ha effettuato venerdì 28 agosto a Bardonecchia, per portare i suoi saluti agli organizzatori e ai partecipanti al campus e per ringraziare lo staff del Villaggio Olimpico e Francesco Avato, con l’invito ad estenderli, in primis, a Carola Scanavino, a tutti gli amministratori e all’intera cittadinanza per la manifestata disponibilità.