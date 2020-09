Il suadente Oman distillato in gocce: ai Musei Reali una mostra tutta da odorare

Giunta alla sua terza edizione, quest'anno la rassegna Per Fumum, dedicata al mondo olfattivo, si apre con la mostra Incēnsum, accolta nel Museo di Antichità di Torino. Sarà visitabile fino al 10 gennaio 2021 con accesso da Piazzetta Reale 1, ogni venerdì dalle 10 alle 13, sabato e domenica dalle 14 alle 17 (ingresso compreso nel biglietto dei Musei Reali).

“Siamo diventati un punto di riferimento per tutti coloro che coltivano la passione o si avvicinano interessati al tema del profumo - osserva Roberta Conzato, presidente dell’associazione Per Fumum -. Fare cultura dell’olfatto e farsi promotori di disseminazione culturale ancora oggi in Italia, è un tema complesso. La pandemia, purtroppo, ha acuito alcune criticità. Tuttavia la grande forza e la determinazione di tutti i soggetti coinvolti in questo progetto ha permesso di superare brillantemente questo momento e di portare a termine un lavoro iniziato più di un anno fa. Condividere con il nostro pubblico e, soprattutto, donare alla nostra Città questa mostra interamente finanziata dalla nostra associazione è e sarà la soddisfazione più grande”,

La mostra Incēnsum ospita come special guest una materia prima di grande fascino evocativo, il franchincenso o lacrime degli Dei. Cristalli lattiginosi con sfumature verdi che ancora oggi sono estratti e lavorati in quello che gli esploratori definivano un mondo a parte, il Sultanato dell’Oman. In particolare nella regione del Dhofar, dove si trova la Valle dell’Incenso, dove crescono numerosi alberi di Boswellia sacra. L’Oman vanta inoltre la produzione dell’Attar o acqua di rose, che si ricava dalla distillazione dei petali di rosa damascena, originaria di Damasco e coltivata nei giardini del Jahal Akhdar.

La suddivisione delle tematiche lungo il percorso di visita è sia cronologica sia geografica, trasversale a più culture, attestata non solo lungo il bacino del Mediterraneo, ma ben oltre, verso la Cina e il Giappone, civiltà che hanno associato all’incenso pratiche liturgiche, abitudini e costumi di vita, in modo particolare dei circoli intellettuali.

“Il profumo - sottolinea la curatrice della mostra Silvana Cincotti - suscita da sempre in noi evocazioni e memorie, difficili da descrivere, impossibili da dimenticare, e dunque la mostra è punteggiata da esperienze olfattive dirette, quasi a contatto con gli oggetti che un tempo quel profumo conservavano ed emanavano”.

Questi gli eventi proposti da Per Fumum per l'edizione 2020.

Venerdì 18 settembre

PROMENADE OLFATTIVA PER LA CITTÀ

Dalle ore 11 alle ore 20 le profumerie e le boutique più esclusive di Torino, capitale europea della profumeria artistica, aprono le porte agli appassionati, ai curiosi e agli esperti del settore con eventi, nei quali potranno incontrare “nasi”, direttori creativi o scoprire nuove fragranze in anteprima, per un’esperienza olfattiva unica. Possibile consultare i negozi che hanno aderito sul sito www.perfumumtorino.com.

CONFERENZE E LABORATORI AI MUSEI REALI

Sala Conferenze del Museo di Antichità, Corso Regina Margherita 105, Torino

Sabato 19 settembre

ore 10,30

LA GRAMMATICA DEI PROFUMI. Conferenza a cura di Giorgia Martone, modera Roberta Conzato. L’olfatto è il regno impalpabile dell’immaginazione, i profumi sono le porte per arrivarvi. Giorgia ci condurrà alla scoperta olfattiva di legni, resine, radici e balsami ambrati.

Ore 15,30

INCĒNSUM. Le antiche vie dei mercanti e delle spezie. Conferenza a cura di Silvana Cincotti, curatrice scientifica della mostra Incēnsum, Jamal Al Moosawi, Direttore Generale delle collezioni museali del National Museum di Mascate, Roberta Conzato e François Dadah in cui ripercorrere la storia della Via dell’Incenso in un itinerario attraverso il tempo, la geografia, la storia e la cultura dell’olfatto. Il pubblico avrà la possibilità di immergersi in un’esperienza olfattiva in cui il protagonista è il franchincenso, materia prima di cui il Sultanato dell’Oman è ancora oggi il maggior produttore al mondo.

Domenica 20 settembre

ore 10,30

GRASSE EXPERTISE Alla scoperta di un ecosistema unico, il territorio di Grasse. Conferenza a cura di Claire Lonvaud e Genevieve Juge. L’associazione, che raggruppa importanti aziende del settore, illustrerà come è nato l’ecosistema del territorio di Grasse dal punto di vista storico, della produzione delle materie prime e del marketing e quali possano essere le vie di formazione per aspiranti profumieri.

Ore 14,30

WEB GARDEN

Anna Chiusano, insieme al fotografo Marco Beck Peccoz, ci presenterà il suo blog, accompagnandoci in una passeggiata tanto virtuale quanto sensoriale, attraverso parchi e giardini segreti.

Ore 15,00

IL CHINOTTO, UNA STORIA TUTTA DA GUSTARE Conferenza-laboratorio a cura di Carla Lertola e Marco Abaton. Il Citrus myrtifolia approda dalla Cina al territorio ligure nel Cinquecento, grazie a un navigatore savonese. Le sue molteplici proprietà verranno raccontate attraverso una degustazione olfattiva multisensoriale, grazie ai fondatori dell’associazione che ne preserva la produzione, oggi presidio SlowFood. Interverrà lo chef Christian Mandura.

La partecipazione alle conferenze è gratuita fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.perfumumtorino .com e la pagina FB https://www.facebook.com/<wbr style="line-height: inherit; "></wbr>perfumumtorino/ .