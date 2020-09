Gtt-sindacati, filtra ottimismo per il primo giorno di scuola: lo sciopero potrebbe slittare dopo il 20 settembre

Il condizionale è d'obbligo, tanta è la determinazione dei rappresentanti dei lavoratori. Sindaca e prefetto si sono impegnati per far sì che questa mattina arrivi ai sindacati una bozza d'accordo: se il documento dovesse tenere conto di tutte le questioni sollevate in riunione, il primo giorno di scuola potrebbe essere salvo . " Siamo ottimisti, grazie a questo percorso di protesta la Gtt ha dimostrato di voler dialogare con voi, su sensibilizzazione da parte del prefetto, della regione, del comune e della commissione di garanzia " affermano in una dichiarazione congiunta FILT CGIL E FIT-CISL, UGL .

Tra le questioni più dibattute vi è quella della sicurezza. Il Comune di Torino, per venire in contro alle richieste, avrebbe proposto di ripristinare l'affiancamento dei controllori con agenti della polizia municipale, quantomeno nelle fermate ritenute più a rischio. Le tre aggressioni nel mese d'agosto, d'altra parte, avevano evidenziato la gravità di un problema sempre più sentito tra i lavoratori di Gtt. "I dipendenti, padri di famiglia, devono poter tornare dalle a casa. Sembra di stare in guerra: chiediamo più sicurezza per la salvaguardia dei lavoratori e della cittadinanza" ribadiscono convinti FILT CGIL E FIT-CISL, UGL. I sindacati, più in generale, chiedono "un passo indietro anche sulle scelte unilaterali per le modifiche organizzative e per quanto riguarda l'adeguamento dei contratti dei neoassunti e addetti Park, che vivono discriminazioni ingiustificate".