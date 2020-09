Moncalieri, nel cortile della Cascina Le Vallere il progetto "Storie Cucite a Mano"

Proseguono a Moncalieri le attività di Storie cucite a mano, progetto selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini, nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Domenica 13 settembre (ore 17 - Posti limitati già esauriti) nel Cortile di Cascina Le Vallere (corso Trieste 98), in collaborazione con l’Ente di gestione delle Aree protette del Po torinese, l’associazione Teatrulla metterà in scena lo spettacolo Così non va! Come sono? Come mi vogliono? Come dovrei essere? Una fiaba costruita intorno a due sedie teatrali per ricordarci che ognuno è ciò che è. E non c’è niente di meglio! Teatrulla è il punto d’incontro di animatori ed attori provenienti da esperienze diverse e nasce dall’esigenza di approfondire la ricerca teatrale con spirito d’innovazione e professionalità. Come si deduce dai termini inglesi e francesi per indicare l’azione teatrale play e jouer il teatro nasce come gioco. Il gioco è un elemento fondamentale per la crescita di un individuo ed è il canale prioritario con il quale il bambino comunica, il nostro metodo di avvicinamento alla tecnica teatrale è improntato su di una metodologia ludica. Il motivo più grande per fare teatro è forse il divertimento ma si possono avere anche grandi benefici che riguardano sia la singola persona che il gruppo nel suo insieme accrescendo la propria espressività e capacità sociale. Il teatro è uno strumento perfetto per crescere. Teatrulla ha sviluppato una metodologia teatrale specifica che ha come perno fondante il gioco.Divertirsi, imparare a conoscersi, scoprire il mondo e gli altri, superare o accettare i propri limiti: sono questi gli elementi che rendono il gioco uno strumento educativo così speciale.