Menzione d'onore al premio “Compasso d'oro” per Hackability

Hackability ha ottenuto una menzione d'onore durante la 26° edizione del “Compasso d'oro”, assegnato lo scorso mercoledì all'Adi Design Museum di Milano. La non-profit torinese è nata nel 2016 con l'obiettivo di progettare e realizzare soluzioni innovative e personalizzate per l'autonomia e la cura attraverso l'incontro tra persone con disabilità, caregiver, maker e designer. I progetti vincitori del premio sono stati dichiarati, fin dal 2004, di “eccezionale interesse artistico e storico” dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

L'attenzione di Hackability si rivolge anche al futuro: “Sull'onda di questo riconoscimento - spiega il fondatore e coordinatore Carlo Boccazzi Varotto - ci piacerebbe dare vita, magari a Torino dove abbiamo rapporti forti, a un centro che usi il co-design come strumento per produrre conoscenza, processi di open innovation rivolti alle imprese e di inclusione per superare lo stigma. Non solo un laboratorio di prototipazione, ma un vero hub di innovazione in grado di realizzare corsi, workshop, tavoli di co-progettazione, conferenze e mostre mettendo al centro le persone con disabilità».