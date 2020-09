Omicidio Willy, in centinaia per le vie di Torino [FOTO]

"In Italia per parlare di razzismo bisogna aspettare che ammazzino qualcuno". Cosí i manifestanti che oggi pomeriggio si sono ritrovati in piazza Castello per ricordare Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di 21 anni picchiato e ucciso a Colleferro.

"Siamo tutti antifascisti, giustizia per Willy", dicono i manifestanti, circa 300, che hanno percorso le vie del centro fermandosi piú volte e alzando al cielo il pugno, gesto distintivo del movimento Black Lives Matter. I manifestanti si sono fermati poco dopo le 17.15 dinanzi la chiesa di San Dalmazzo, in via Garibaldi, dove hanno posizionato per terra lo striscione dedicato a Willy, firmato "Torino antirazzista".