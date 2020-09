Tutti negativi i giocatori del Toro al terzo tampone. Rodriguez infortunato, problema per Giampaolo

Dopo il caso di coronavirus registrato nello staff (e quello di un giocatore della Primavera nella giornata di sabato), il terzo giro di tamponi ha dato esiti tutti negativi in casa Toro.

Il ritiro precampionato si è concluso quindi senza ulteriori problemi, dopo che erano state cancellate le due amichevoli in programma contro la squadra Primavera e la Sampdoria. Tuttavia per Marco Giampaolo si è aggiunto un intoppo, la cui gravità sarà chiarita meglio dagli esami in programma nei prossimi giorni: l'infortunio di Ricardo Rodriguez. L'ex milanista, uno dei volti nuovi granata, ha dovuto terminare anzitempo l'ultima seduta settimanale a causa di "un evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra".

Le condizioni dello svizzero verranno valutate dallo staff medico, ma appare difficile un recupero in tempo utile per il debutto in campionato, in programma sabato 19 settembre, al Franchi contro la Fiorentina.