Cambio al vertice per la Fiom piemontese: De Martino va in pensione, arriva Giorgio Airaudo

E' fissato per domani mattina alle 10.30 presso la Fabbrica delle "E" del Gruppo Abele il passaggio di consegne alla guida della Fiom Piemonte: arriva infatti a conclusione il percorso sindacale di Vittorio De Martino, da 7 anni nel ruolo di segretario regionale, ma che vanta una militanza tra le fila dei metalmeccanici Cgil dalla fine degli anni Settanta, dove ha iniziato presso la storica fabbrica dell'indotto Fiat della Bertone.



Complice quota 100, De Martino passa il testimone dopo un lungo percorso che lo ha visto anche segretario della Fiom quinta lega Mirafiori e per anni funzionario di molte delicate vertenze dei metalmeccanici, compresa la storia delicatissima della De Tomaso (ma non solo).