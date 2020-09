Mobilità sostenibile, il trasporto per famiglie protagonista del Cargo Bike Day

Per la Settimana europea della mobilità sostenibile e i 10 anni della Casa del quartiere di San Salvario, torna il Cargo bike day, chiacchiere sui velocipedi da trasporto per le famiglie e la logistica e test ride.

Negli ultimi anni si è visto aumentare sempre più l’utilizzo di velocipedi da trasporto o cargo bike, studiati e utilizzati per le più diverse esigenze di vita (trasporto bambini, animali domestici, spesa) o di lavoro (consegne, street food, marketing) .

Il mercato offre diverse soluzioni, personalizzabili sulla base delle proprie necessità. Le tipologie principali sono i tricicli con carico anteriore o posteriore, e le bici a due ruote con carico sul portapacchi (long tail) oppure con cassone anteriore (tra manubrio e ruota anteriore nel caso delle Long John oppure sopra la ruota anteriore per trasporti snelli).

Per la Settimana europea della mobilità sostenibile e per la festa dei 10 anni della Casa del quartiere di San Salvario, lunedì 21 settembre, dalle 17.30 alle 19.30, Bike Pride Fiab Torino e Bici-t, che metterà a disposizione le cargo bike per il test ride, in collaborazione con le Officine Creative Cecchi Point, organizzano un momento dedicato al mondo delle bici per il trasporto, con la partecipazione di appassionati che racconteranno la propria esperienza e mostreranno i modelli disponibili.

Per informazioni: info@bikepride.net - info@bici-t.it

Evento Facebook: www.facebook.com/events/2682538221995207

Ricordiamo che sarà necessario l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza di 1 metro tra le persone.