“Plaisirs de Culture” apre una “finestra sulla bellezza” in Valle d’Aosta

L'estate volge al termine e, come ogni anno, l’autunno viene accolto in Valle d’Aosta da un appuntamento imperdibile all'insegna della scoperta (o riscoperta) del territorio e del suo patrimonio culturale: Plaisirs de Culture , giunta quest'anno alla sua ottava edizione, si terrà dal 19 al 27 settembre , in concomitanza delle Giornate Europee del Patrimonio, l’evento di richiamo internazionale che apre le porte a mostre, musei ed eventi culturali.

Quest'anno il tema scelto dal Consiglio d’Europa per la rassegna valdostana, Heritage and Education. Learning for Life (Patrimonio e Educazione. Imparare per vivere), è dedicato alla formazione continua veicolata attraverso il patrimonio culturale materiale, immateriale e digitale. Un tema ampio, stimolante e coinvolgente che vuole valorizzare, comunicare e promuovere la cultura a 360° nelle sue molteplici declinazioni: negli edifici, nelle antiche vestigia, nelle opere d'arte, ma anche nel particolarismo linguistico, nelle tradizioni, nell'artigianato, nelle leggende, nella toponomastica, nelle specificità geografico-naturalistiche, nell'enogastronomia e molto altro ancora.