Ballatore (FdI): "Più sicurezza non solo dentro, ma anche attorno alle scuole"

"Con una lettera al Presidente della Circoscrizione 5 questa mattina ho voluto rimarcare come la riapertura delle scuole è sicuramente un momento particolare e delicato da programmare, così come è necessario riorganizzare le strutture per ospitare tutti gli studenti, gli insegnanti, il personale amministrativo e ausiliario, mantenendo le distanze di sicurezza ed il rispetto delle norme sanitarie", sottolinea Alfredo Ballatore di Fratelli d'Italia.

"Più sicurezza all’ingresso e all’uscita dalle scuole per tutti gli alunni, è quanto chiedo", aggiunge Ballatore. "Gli agenti della Polizia locale devono essere presenti nei pressi degli istituti scolastici per assicurare il rispetto del codice della strada, con particolare attenzione alle problematiche causate da chi lascia l’auto in sosta negli spazi di fermata dello scuolabus, su strisce pedonali e marciapiedi mettendo in pericolo l’incolumità dei pedoni".

"Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni - conclude Ballatore - rispetto ad abitudini contrarie al codice della strada che possono essere fonte di pericolo per gli alunni e per i pedoni in coincidenza con l’ingresso e l’uscita dalle scuole”, chiediamo quindi la massima attenzione e presenza della Polizia locale in quelle situazioni dove si verificano i maggiori problemi, per scoraggiare il mancato rispetto delle regole stradali, non di rado causa di incidenti nonché di rallentamenti e congestione del traffico, oltre a creare soprattutto in questa fase delicata problemi di assembramento”.