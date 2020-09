La violenza si muove nelle strade: i carabinieri arrestano tre rapinatori di cellulari

Tre rapinatori finiti in manette nel giro di poche ore: è il bilancio delle operazioni di controllo effettuate dai carabinieri, che hanno arrestato un italiano e due stranieri che si erano resi responsabili di episodi di rapina.



In particolare, martedì sera ad Almese è stato fermato a bordo della propria auto un 30enne che, sotto la minaccia di un coltello, aveva sottratto un telefono cellulare a un 26enne che in quel momento stava passeggiando in strada. Prima di fuggire ha cercato inoltre di farsi consegnare tutti i soldi che il ragazzo teneva nel portafoglio. La reazione della vittima ha però messo in fuga il rapinatore e l’immediato intervento della pattuglia della stazione di Almese, fermata dalla vittima, ha permesso di bloccare l’auto del fuggitivo e di recuperare il telefono cellulare. Durante l’intervento è stato anche sequestrato il coltello utilizzato per la rapina.